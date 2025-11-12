ロシア外務省は、ウクライナ侵攻をめぐる日本の対ロ制裁への対抗措置として、新たに大学教授やメディアの記者ら日本人30人を入国禁止にすると発表しました。ロシア外務省が11日、無期限で入国禁止にすると発表したのは、▼外務省の北村俊博報道官、▼東京大学の小泉悠准教授、▼慶応大学の廣瀬陽子教授ら学術関係者のほか、軍事侵攻後のウクライナで取材を重ねてきた▼TBSテレビの増尾聡中東支局長を含むメディアの記者ら日本人30