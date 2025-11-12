「サムターン回し」と呼ばれる手口で鍵を開けて女性宅に侵入し、現金などを盗んだ疑いで52歳の男が逮捕された。三條良司容疑者は8月、ドアの隙間に針金のようなものを差し込み鍵を開ける「サムターン回し」と呼ばれる手口で、東京・品川区にあるマンションの女性宅に侵入。現金およそ38万円や下着などを盗んだ疑いがもたれている。三條容疑者は、事件の発覚を逃れるため、犯行後も「サムターン回し」でドアのカギを閉めていたとい