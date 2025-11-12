知床・観光船沈没事故の公判で、弁護人は冒頭陳述で、被告は必要な気象・海象情報を収集したが「出航を中止しなければならない風速や波高を超えるものではなかった」と主張。「船の沈没はハッチの機能不全によって生じた」と述べた。