立憲民主党の田名部匡代（まさよ）議員が12日の参議院予算委員会で質問する中「時間切れ」が迫り、議場内が “ドタバタ”した状況に陥った。【映像】委員長が“名前間違い”連発→謝罪の瞬間（実際の様子）遠距離介護などについて高市早苗総理に質問した後、持ち時間が無くなる中、田名部議員は「時間がなくなりました。私がここに立ってコメ問題をやらないなんていうのはちょっとありえない」と父・匡省（まさみ）元農林水産