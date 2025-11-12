教職員の休職者数が過去最多となった。その背景にある“カスハラ”問題を弁護士と考える。【映像】「土下座の要求」など…教員への“カスハラ”事例「“うちの子がおたくのクラスの子ににらまれた”という理由で、深夜1時まで電話」「“子どもが家の壁をけって穴をあけた”“学校のストレスだ”と家に呼び出された」（奈良・天理市 教職員へのアンケート）これは現役の教員らが受けたと回答した“保護者からの理不尽なクレーム