12日（水）午後も晴れるところが多いでしょう。一方、沖縄では大雨が続き、九州も雨の範囲が広がりそうです。＜12日（水）の天気＞広く高気圧に覆われています。北日本の強い風もおさまり、おだやかに晴れているところが多くなっています。空気が乾燥していますので、肌や喉の保湿ケアを念入りにしましょう。午後も晴れるところがほとんどですが、九州南部には湿った空気が流れ込み、くもりや雨になりそうです。また、前線が停滞す