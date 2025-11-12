任期満了に伴う河津町の町長選挙が11日告示されましたが元町議で新人の大川良樹さんのほかに立候補がなく大川さんが無投票で初当選となりました。（万歳の様子）「バンザーイ、バンザーイ」11日告示された河津町の町長選挙は、元町議の大川良樹さん53歳が無投票で初当選となりました。（初当選した大川良樹氏）「これからがスタートなので、皆さんの期待を重く感じながら、町政を一つ一つ前へ進めていきたいと思