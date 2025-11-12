胴上げされるソフトバンク・小久保裕紀監督（c）SANKEI きっと、"野球ロス"に陥っている人も多いことだろう。日米ともに野球シーズンが終わった。 メジャーは、ドジャースが第7戦までもつれ込む激闘の末にブルージェイズを破り、チーム初の世界一連覇を達成。阪神―ソフトバンクの日本シリーズは、ソフトバンクが初戦を落とした後に4連勝し、5年ぶり12度目の日本一の座に就いた。 言