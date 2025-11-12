【これまでのあらすじ】結婚前は優しかった妻が変わってしまった。自分は努力をしているのに妻のいじめが止まらない。…と夫は思っている。その不満を妻にぶつけると「あなたから娘を守るため」と言い返される。なぜ悪者にされるのかわからない夫は妻を責め続けるが、逆に離婚を言い渡されて…。夫に何を言われても、もう心は動かない。私が絶対に娘を守るーー。出会ったころは、彼に同情していました。自分かわいそうエピソー