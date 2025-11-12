※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ彼氏と同棲を始めたちはるは、彼氏から自分の家族が非常識だと指摘され悩んでいた。それまで両親には自分のカードを自由に使ってもらっていたが彼氏から止められたため、代わりに毎月10万円の仕送りをするように。しかしこれもおかしいと言われてしまう。彼氏から両親を全否定され、「普通」をすり合わせることに限界