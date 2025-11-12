福岡市で12日午前、女性へのDV防止を呼びかけるキャンペーンが行われました。 午前8時半ごろ、JR博多駅の博多口に県の職員や警察官が立ち、DVの相談窓口の連絡先が書かれたウェットティッシュを配りました。内閣府は、12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に定めています。福岡県が昨年度行った調査では、女性の4人に1人が配偶者や交際相手から暴力を受けたことがあると答えました。 県は、気に