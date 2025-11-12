2022年11月12日に他界した大森一樹監督が企画し、緒方明が監督、佐々木蔵之介が主演を務める映画『幕末ヒポクラテスたち』が2026年初夏に全国公開されることが決定。あわせて、藤原季節、藤野涼子、室井滋、真木よう子、柄本明、内藤剛志の出演が発表された。 参考：『光る君へ』佐々木蔵之介の“器の大きさ”が安らぎに宣孝がまひろの夫となるのも納得 京都府立医科大学出身の医者であり映画監督であった大森が手がけ、19