ＦＩＦＡ・Ｕ―１７Ｗ杯カタール大会、ラウンド３２の組み合わせが１２日、決定した。Ｂ組１位で通過した日本は、Ａ組２位の南アフリカと１６強をかけて１５日（日本時間同日午後１０時３０分）に対戦する。勝った場合は、ベネズエラ―北朝鮮の勝者とラウンド１６で対戦する。広山望監督率いるＵ―１７日本代表は予選リーグで、モロッコに快勝し、ニューカレドニアにドロー、最終戦でポルトガルを２―１で下し、グループ首位