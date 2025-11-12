全国のほか、国外からの旅行客も多く訪れる人気観光地、飛騨高山。その名が付く飛騨高山温泉は、北アルプスの自然と城下町の風情が調和した美肌の湯が魅力。複数の源泉と多彩な宿が点在する広域温泉地だ。冬の澄んだ空気に包まれ、雪化粧した街並みに様変わりするこれからの時期もおすすめで、古い町並みや朝市など、歴史と文化が息づく街を歩けば、凛とした寒さの中にも温もりを感じる風情が楽しめる。【写真】今回は「天の湯」を