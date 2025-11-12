下田市のこども園でチェーンソーを使った彫刻の実演会が行われ、園児たちはチェーンソーの大きな音に驚きながらもその達人技に目を奪われていました。下田市の「稲生沢こども園」に用意された直径40センチながさ1.5mほどの丸太この丸太からチェーンソーを使い作品を作り出す「チェーンソーカービング」という競技で、世界大会で3連覇した栗田宏武さんがその技を園児たちに