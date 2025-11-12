東京・墨田区スポーツ協会に加盟する「墨田区ラグビーフットボール協会」（しもむら緑会長、大谷浩一郎理事長）が９日、中学生からシニアまでを対象としたラグビーの区民スポーツ大会「墨田区ラグビー大会」を錦糸公園野球場で開催した。区内に専用グラウンドがないことから昨年５月に人工芝の野球場で初開催し、今回で４回目。東京向島ロータリークラブから墨田区に寄贈された可動式ラグビーポールも常置され、ラグビーを通した