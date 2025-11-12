秋田書店は12日、漫画誌『別冊少年チャンピオン』の発売日を2025年12月より毎月12日ごろから毎月15日ごろへ変更することを発表した。2026年新年1月号は12月15日発売となる。【画像】どんな漫画連載してる？『弱虫ペダル SPARE BIKE』最新話ページ理由については「年々、雑誌制作の進行が前倒しになっていく中で、漫画家さんへお願いする〆切も早くなっております。より十分な執筆時間を確保していただくため、この度、発売日を