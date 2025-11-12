イヤイヤ期の申請開始！【画像】大人顔負けのやりとり！かわいすぎるイヤイヤ期の申請小さな子どもと過ごしていると、思わずクスッと笑ってしまう場面に出会うことがあります。今回Instagramで話題になったのは、大人顔負けのやりとりを見せるかわいらしいひと幕。「可愛すぎる〜」「癒される」とコメントが集まり、7.8万以上の「いいね」を集めています。■小さな“窓口”で行われたのは…まさかのイヤイヤ期の申請投稿したのは、