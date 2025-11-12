東京商工リサーチの調査によると、全国の主要空港ターミナルビル経営会社40社の2025年3月期決算は、インバウンド需要の拡大を追い風に4期連続の増収となりました。売上高はコロナ前とほぼ同水準まで回復し、最終利益はコロナ前の2.4倍を記録。売上高首位は羽田空港、経常利益率トップは那覇空港でした。この好業績を追い風に、富山・小松・松山空港など各地で民営化への期待と議論が高まっています。ただし、滑走路の離発着などの