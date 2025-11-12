新発田市で女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で、最高裁は男の上告を退けました。無期懲役の判決が確定することになります。2014年、新発田市内で当時20歳の女性をわいせつ目的で連れ去り、殺害した罪などに問われている喜納尚吾被告・42歳。検察側は、死刑を求刑し、喜納被告は無罪を主張しましたが、1審の新潟地裁は無期懲役を言い渡しました。また、2審の東京高裁も1審判決を支持し無期懲役に。喜納被告側は上告していま