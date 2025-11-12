第74回ベルリン国際映画祭でテディ賞審査員特別賞を受賞した映画『Crossing（原題）』が、『CROSSING 心の交差点』の邦題で2026年1月9日よりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、アップリンク吉祥寺ほかで全国公開されることが決定した。 参考：チャン・ソンボム＆監督からメッセージも『ただ、やるべきことを』予告編＆場面写真公開 本作は、ジョージアのトランスジェンダーの少女と、彼女を支え続けた祖父