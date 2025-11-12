山口県の指定無形文化財保持者である萩焼作家・岡田裕さんの作陶展が、岡山市北区で始まりました。 【写真を見る】山口県の指定無形文化財保持者萩焼作家・岡田裕さんの作陶展土の色味を生かした花瓶など約60点【岡山】 土の色味を生かした柔らかな風合いが楽しめる萩焼の花瓶や水指など、およそ60点が並びます。 江戸時代からおよそ200年続く岡田窯の8代目として活躍する岡田裕さん。堅さや色味の違う3種類の土を混ぜ、萩