12日朝、三種町の琴丘中学校の近くでクマが目撃され、その後、捕獲されました。このあたりでは、3日前からクマの目撃が相次いでいました。能代警察署の調べによりますと、12日午前7時15分ごろ、三種町鹿渡字盤若台の草地のカキの木にクマ1頭がのぼっているのを、警戒中だった警察官が目撃しました。クマの体長は約70センチで、警察と町によりますと午前10時半ごろ、カキの木にのぼっているところを捕獲したということです。近くの