【その他の画像・動画等を元記事で観る】 11月19日発売の『non-no』（以下ノンノ）2026年1・2月合併号の表紙を、久間田琳加（通常版）、INIの尾崎匠海・後藤威尊・佐野雄大（増刊）がそれぞれ飾ることが明らかとなった。 ■INI特集ページでは、3人が猫の“にゃにぷり”に！ ノンノ専属モデルの久間田琳加が登場する表紙は、ふわふわのミックスカラーのニットに包まれたピュアで多幸感あふれるカット。 中面の特集