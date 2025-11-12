1969年にアメリカで誕生し、世界中で愛され続けている子ども向け教育番組『セサミストリート』。50年以上の歴史を持ち、個性豊かなキャラクターたちも広く知られている。本記事でスポットを当てるのは、ゴミ箱の中に入っている姿が印象的なオスカー。シーズン1から『セサミストリート』に登場している歴史あるキャラクターだが、オスカーがどんな性格で何を好み、誰と仲が良いのかといった詳しいプロフィールは知らないという人も