山形市によりますと、12日午前9時30分ごろ、山形市下東山地内の住宅敷地でクマのフンが確認されたということです。 【画像】クマのフン目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（画像） ■11日から12日にかけてのクマ目撃情報など（山形市） 11月12日（水曜）午前9時30分ごろ大字下東山地内の住宅敷地にてクマのフンを確認11月12日（水曜）午前7時46分ごろ蔵王上野地内の山林にてクマ1頭を目撃11月11日（火曜）