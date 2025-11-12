本州唯一のナベヅルの越冬地、周南市の八代盆地に今シーズンの第2陣、3羽が飛来しました。周南市鶴いこいの里交流センターによりますと飛来したのは成鳥2羽と幼鳥1羽のあわせて3羽で、きのう夕方、飛来を確認、けさはねぐらからえさ場に移動し、監視所前の水田に降りているということです。これで今シーズンの飛来数は5羽となりました。