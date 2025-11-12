細田守監督最新作 『果てしなきスカーレット』の公開を記念し、11月の日本テレビ系では『果てしなきスカーレット』関連番組を2週連続放送！1週目は11月14日（金）よる7時〜8時54分放送の「金曜ミステリークラブ!!!〜果てしなき迷宮編〜」。「アンク＠金曜ロードショー」公式Xアカウント（@kinro_ntv）では、OAと連動し「リアルタイム視聴クイズキャンペーン」を実施します。キャンペーン期間中、放送を見なくてはわからないクイズ