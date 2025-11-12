これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越と下越の広い範囲にシモ注意報が発表されています。 13日(木)朝は、シモに対する農作物の管理に注意してください。 ◆12日(水)これからの天気 高気圧に覆われて、各地でたっぷりの日差しが届くでしょう。天気の崩れもなさそうです。 降水確率は0～20%となっています。 ◆12日(水)の予想最高気温 最高気温は、12～16℃の予想です。昨日よりやや高くな