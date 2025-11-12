子どもたちに楽しんでもらおうと下関北ロータリークラブが下関こども発達センターに遊具を贈りました。きのう（11日）行われた寄贈式では下関北ロータリークラブの田渕清隆会長が下関市社会福祉事業団の後藤吉秀理事長に目録を手渡しました。贈呈を受け、下関こども発達センターに通う子ども達がお礼のあいさつをしました。贈られた遊具はソフトマットと投げ遊びができる「玉当て」です。ソフ