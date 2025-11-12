【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflix『timelesz project -REAL-』が、2026年1月9日にVOL1（全4話）、2月15日にVOL2（全6話）が世界独占配信されることが決定。発表に伴い、あらたなキービジュアルが公開された。 ■本ビジュアルではtimeleszの情熱と覚悟を表現 佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、あらたに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝を迎え入れ、さ