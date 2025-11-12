あまりにも痛い離脱だ。パルマの日本代表GK鈴木彩艶は、11月８日に行われたセリエA第11節ミラン戦で、アレクシス・サーレマーケルスと交錯した際に左手を負傷した。クラブは左手中指と舟状骨の骨折と発表している。イタリアの複数メディアは10日、鈴木が今週日本で手術を受けると報道。長期離脱となることは避けられず、一部ではその期間が３か月に及ぶ可能性もあると伝えられた。今季ここまで全試合に出場してきた23歳は