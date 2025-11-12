ウイングアーク1stとインフォマートは11月11日、ウイングアークが提供する電子取引サービス「invoiceAgent 電子取引」と、インフォマートが提供する請求書クラウドサービス「BtoBプラットフォーム 請求書」との直接連携を2026年夏ごろより開始すると発表した。○invoiceAgent 電子取引とBtoBプラットフォーム 請求書の概要invoiceAgent 電子取引は、電子帳簿保存法・インボイス制度に対応し、取引文書の安全な電子交換と保存を支援