ハークスレイ [東証Ｓ] が11月12日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の11.1億円に伸び、通期計画の16億円に対する進捗率は69.7％に達し、5年平均の46.7％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比52.0％減の4.8億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績