筆者の話です。母の代わりに親せきの法事へ出席したときのこと。何気なく返した一言が誤解を生み、場の空気を凍らせてしまいました。そんなつもりじゃなかったのに――。言葉の選び方ひとつで、人との距離が変わることを痛感した出来事です。 母の代わりに立った私 母が体調を崩し、急きょ私が親せきの法事に出ることになりました。親族同士の集まりは久しぶりで、少し緊張しながらも、母の代役としてきちんと立ち回