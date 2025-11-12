周南市に主力工場を置く総合化学メーカー＝東ソーの今期の中間期決算は2期ぶりの減収減益となりました。東ソーの今期の中間期決算は売上高が前の年に比べ5.4％減の4991億3900万円で減収、本業のもうけを示す営業利益は5.6％減の447億4200万円で減益となりました。円高やナフサの価格下落に伴い販売価格が下がったことに加え、塩ビモノマーなどのプラントで大きな定期修繕工事があり、生産量が減少し