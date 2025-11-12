12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万880円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万927.29円に対しては47.29円安。出来高は1万8363枚となっている。 TOPIX先物期近は3354.5ポイントと前日比30ポイント高、現物終値比1.01ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50880