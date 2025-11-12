広島市中心部をライトアップする「ひろしまドリミネーション」が始まるのを前に、ボランティアたちが会場の周辺を掃除しました。平和大通り周辺で行われた一斉清掃には、地元企業やボランティアなど約４０団体５００人が参加しました。この取り組みは、広島の冬の風物詩「ひろしまドリミネーション」をより楽しんでもらおうと、２０１３年から行われています。参加者は、道に落ちたごみや落ち葉を丁寧に集めました