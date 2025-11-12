北朝鮮による拉致問題の解決に取り組む中・高校生の団体が薩摩川内市の田中市長のもとを訪れ、これまでの活動を報告しました。薩摩川内市の田中市長を訪ねたのは、北朝鮮による拉致問題の解決に取り組む中・高校生の団体「鹿児島ブルーリボンかえるの会」です。拉致被害者家族とともに署名活動を行っていることや、今年8月に中高生を対象にした勉強会を企画したことなど、これまでの活動について報告しました。（薩摩川