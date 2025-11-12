陸上自衛隊は後輩隊員から現金88万円を盗んだとして、 竹松駐屯地の27歳の男性陸曹を懲戒免職処分としました。 11月11日付けで懲戒免職処分となったのは、 陸上自衛隊竹松駐屯地の、第3水陸機動連隊に所属する、27歳の男性3等陸曹です。 陸上自衛隊によりますと、男性陸曹は去年8月頃から9月頃までの間、 後輩隊員のキャッシュカードを使って、 現金88万円を引き出して盗んだということです。 男性陸曹は「借金を返済