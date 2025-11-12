お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が12日に都内で「バリュエンスジャパン オリジナル・バーキン日本上陸お披露目イベント」に出席。もの選びについて語り、人生最高額の買い物を明かした。今回、お披露目されたのは女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた、世界に一つだけの「バーキン」バッグのオリジナルプロトタイプ。2025年7月にフランス・パリで行われたオークションにおいて、約14.7億円（手数料込み、