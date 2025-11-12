女優の高橋メアリージュン（38）、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！（49）が12日に都内で「バリュエンスジャパン オリジナル・バーキン日本上陸お披露目イベント」に出席。くっきー！が高橋の衣装を「紅しょうがみたい」と表現し会場の笑いを誘った。今回、披露されたのが世界に一つだけの「バーキン」バッグのオリジナルプロトタイプ。女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた。今年7月にフランス・パリで行われた