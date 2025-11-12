俳優・大泉洋と宮崎あおい（崎＝たつさき）が、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜後9：00）で夫婦役を演じている。本作は、ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。初回・第2話放送時には、Xの世界トレンド1位を獲得。またNetflixでも国内総合ランキングで1