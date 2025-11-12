スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「HIGHER（ハイアー）」ブランドから、iPhone 17対応「ポケモン HIGHER ハイブリッドケース」を、2025年11月中旬から全国の家電量販店などで順次発売する。「くさタイプ」「ほのおタイプ」「みずタイプ」全3種耐衝撃性・耐候性・抗菌性を兼ね備え、黄ばみに強く透明感が長く続くというクリアケース「HIGHER」シリーズから、「ポケモン」デザインのiPhon