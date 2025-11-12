双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。10月に発表した、活動休止の理由について打ち明けた。【動画】はらぺこツインズあこ、即時入院の理由を告白うつ病も公表活動休止の発表時、即時入院と伝えられたあこは動画にも登場。「体調を崩しまして入院をしました。主な原因なんですけどストレス性胃腸炎になって。慢性的な胃の不調もあった。それに椎間板ヘルニアも