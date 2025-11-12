ロシア外務省は日本政府によるロシアに対する制裁への報復措置だとして、日本の大学教授など新たに30人について、無期限で入国禁止にすると発表しました。ロシア外務省が11日、新たに無期限で入国禁止としたのは、慶応大学の廣瀬陽子教授や東京大学の小泉悠准教授など、ロシアなどを専門とする研究者のほか、報道関係者や外務省の報道官など、あわせて30人です。報道関係者17人の中にはフジテレビの知野雄介記者も含まれていて、3