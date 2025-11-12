高知市で4日、中学校の駐車場からアルミ缶約50本を盗んだ疑いで77歳の男が緊急逮捕された。男が乗っていたとみられる軽トラックを警察官が取り囲み、窓を割って身柄を確保するまでの一部始終がカメラに捉えられていた。警察が運転手に“最後の警告”4日午後6時半頃、高知市でカメラが捉えたのは、1台の軽トラックを警察官が取り囲む、緊迫の瞬間だ。車を降りるよう促されている様子の運転手。ところが、スペースができると車間を詰