米ハワイのキラウエア火山で巻き上がる「ボルネード」/Instagram/@808hiker（CNN）米ハワイのキラウエア火山で9日、溶岩が300メートルを超す高さに噴出した。その様子を捉えた動画が公開されている。迫力の噴火に伴い、砂塵（さじん）と灰が渦を巻いて立ち上る「ボルネード」と呼ばれる現象も発生した。ボルネードは溶岩の近くで熱せられた空気と、周囲のより冷たい空気の温度差によって生じる。