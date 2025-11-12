散歩に出かけた柴犬が雪の粒に目も開けられず立ち往生する姿が、話題になっている。【映像】吹雪で立ち往生する柴犬（実際の映像）投稿したのは、柴犬のチロちゃん（16歳）の飼い主（@chiroco0302）。顔にぶつかってくる雪の粒に目もろくに開けられず、立ち往生するチロちゃんの姿をXに投稿した。この日、天気予報で「雪がそろそろ…？」と思いながらも散歩に出かけた飼い主とチロちゃんは、まさかの吹雪に「聞いてないよー！