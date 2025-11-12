【モデルプレス＝2025/11/12】Netflixでは、timeleszが出演する「timelesz project -REAL-」のVOL1を2026年1月9日より（全4話）、VOL2を2月15日より（全6話）世界独占配信決定。これに先立ち、Netflix制作の新たなキービジュアルも公開された。【写真】菊池風磨の美腹筋◆「timelesz project -REAL-」配信日＆キービジュアル解禁timeleszは、佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、新たに寺西拓人・原嘉